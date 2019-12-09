Марк Уэббер: «Боттас недостаточно жаден до успеха, чтобы быть чемпионом»

Экс-пилот «Формулы-1» Марк Уэббер рассказал, чего не хватает гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу для чемпионства. В прошедшем сезоне чемпионом стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

— Льюис просто устроил всем настоящий мастер-класс, -цитирует Уэббера Motorsport.com. — Пару ударов ему нанес Леклер, еще пару — Феттель, но каждый раз он отбивал эти удары и разбирался с каждым из соперников по одному. Если говорить о его самоотдаче, о его стабильности, о его уверенности, они на высшем уровне — но еще важнее, что он сохраняет их постоянно, у него почти нет больших провалов. По-настоящему нацеленных на победу пилотов видно благодаря их агрессии, готовности вести борьбу колесо в колесо, их жадности до успеха — и в Валттери у нас далеко не всегда получается разглядеть этот ингредиент, делающий просто хорошего гонщика чемпионом.

Боттас в прошлом сезоне занял второе место, набрав 326 очков. У Хэмилтона 413 очков.