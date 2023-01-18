Чемпион мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти высказался о возможном приходе команды своего сына Майкла Андретти в королевский автоспорт.

«Это не пиар-ход. У General Motors есть чем гордиться. Они хотят не просто за что-то зацепиться, а привнести свои технологии. Это то, что их интересует в проекте. Они знают, чего ждать. У General Motors уже есть центр развития автоспорта и они будут продолжать вкладывать инвестиции в этот проект, чтобы в конечном счете разрабатывать там все технические аспекты автомобиля и двигателя. Это долгосрочный проект. Посмотрите на нашу историю. Любой может увидеть, что автоспорт значит для нашей семьи. Это наша жизнь. Мы никогда не гоняли ради прибыли и не будем. Мы вложили много денег в этот проект и наняли инженеров, которые просто ждут отмашки, чтобы начать работу. Если бы они не верили в нас, они бы давно ушли», — приводит слова Андретти AMuS.

Ранее сообщалось, что «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и уже согласовала поставку силовых установок.

У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.