Марио Андретти: «Не понимаю, зачем Хэмилтон строит из себя борца с расизмом»

Чемпион «Формулы-1» Марио Андретти поделился мнением об активности пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в борьбе с расизмом.

— Я уважаю Льюиса, но не понимаю, зачем он строит из себя борца с расизмом, — цитирует El Mercurio Андретти. — Его везде уважают, он — свой во всем мире. Его кампания с преклонением колена перед стартом — перебор. Он раздул на пустом месте проблему, которой на самом деле нет. «Мерседес» перекрасили в черный цвет, и что это дало? Я знаком с пилотами разных рас с различной историей становления и всегда принимал их с распростертыми объятьями. В автоспорте цвет кожи ничего не значит, пилот должен заслужить свое место результатами, и так работает с каждым. Не нужно смешивать политику и спорт, всегда есть свое место и время для того, чтобы выразить свое мнение.