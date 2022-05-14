Марио Андретти: «Мы придем в «Формулу-1» в 2024 году»

Семейная компания чемпиона «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти подала официальную заявку на выступление своей команды Andretti в «Ф-1».

«Я скажу вам одну вещь: мы стучимся в каждую дверь, используем все возможности, и думаю, нам удастся быть на старте сезона 2024 года. Мы уже собрали большую, профессиональную команду сотрудников, чтобы сделать это реальностью», — цитирует Марио Андретти Sky Sports.

Компания, которой сейчас руководит сын, Майкл Андретти, заявила о начале строительства новой базы в Великобритании, чтобы в последствии перенести ее в США.