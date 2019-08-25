Макс Ферстаппен заявил, что гоночный симулятор помогает ему расслабиться после соревнований

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что расслабляется после гонок благодаря гоночному симулятору. После завершения «Гран-при Венгрии» он был замечен в лобби симулятора iRacing вместе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

— После «Гран-при Венгрии» я лег спать в четыре утра. Ландо приехал домой поздно, и мы сразу же вышли в онлайн, — цитирует гонщика Autosport. — Это помогает мне расслабиться. Кроме того, хоть где-то я выиграл гонку в тот день.

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис входят в состав Team Redline — одной из крупнейших киберспортивных организаций в Великобритании.