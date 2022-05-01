Ферстаппен: «Рад, что у нас с Леклером соперничество. Надеюсь, оно будет длиться еще много лет»

Пилот «Ред Булла», действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен заявил, что ему нравится борьба с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

«Можно сказать, что мы с Шарлем выросли вместе, мы соперничали в картинге с 12 лет. Это прекрасные воспоминания. Мы оба пробились в «Формулу-1», как и Джордж Расселл с Карлосом Сайнсом, с которыми я также пересекался в картинге. Здорово, что сейчас мы с Шарлем сражаемся. Надеюсь, эта борьба будет длиться еще много лет.

Как Шарль уже заметил ранее, мы уже повзрослели, выступаем за топ-команды и боремся за победы. А над инцидентами, которые происходили между нами в картинге в прошлом, можем только посмеяться», — приводит Racingnews слова Ферстаппена.

После четырех гонок сезона-2022 Ферстаппен с 59 очками занимает второе место в личном зачете «Формулы-1». Шарль Леклер возглавляет таблицу с 86 очками.