Макс Ферстаппен: «Я уже нацелен на победу в Бразилии»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при Мексики».

«Это невероятно, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — Когда я приезжаю в Мексику, это всегда невероятные ощущения. Тут так любят и так ценят «Формулу-1».

Все хорошо получилось уже со старта. Дальше я был сконцентрирован на своей гонке, чтобы финишировать первым. До конца еще длинный путь. Я уже нацелен на Бразилию, чтобы побороться там за победу

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при Мексики».

«Это невероятно, - сказал Ферстаппен в интервью после гонки. – Когда я приезжаю в Мексику, это всегда невероятные ощущения. Тут так любят и так ценят «Формулу-1».

Все хорошо получилось уже со старта. Дальше я был сконцентрирован на своей гонке, чтобы финишировать первым. До конца еще длинный путь. Я уже нацелен на Бразилию, чтобы побороться там за победу».

Вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции еще один гонщик «Ред Булла» Серхио Перес.