Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Макс Ферстаппен: «Я уже нацелен на победу в Бразилии»

00:04
Теги:

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при Мексики».

«Это невероятно, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — Когда я приезжаю в Мексику, это всегда невероятные ощущения. Тут так любят и так ценят «Формулу-1».

Все хорошо получилось уже со старта. Дальше я был сконцентрирован на своей гонке, чтобы финишировать первым. До конца еще длинный путь. Я уже нацелен на Бразилию, чтобы побороться там за победу

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при Мексики».

«Это невероятно, - сказал Ферстаппен в интервью после гонки. – Когда я приезжаю в Мексику, это всегда невероятные ощущения. Тут так любят и так ценят «Формулу-1».

Все хорошо получилось уже со старта. Дальше я был сконцентрирован на своей гонке, чтобы финишировать первым. До конца еще длинный путь. Я уже нацелен на Бразилию, чтобы побороться там за победу».

Вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции еще один гонщик «Ред Булла» Серхио Перес.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
Авраам Руссо прокомментировал задержание Исмаилова
1
0