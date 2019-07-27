Макс Ферстаппен: "Я мог показать и лучший результат"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что мог выиграть квалификацию "Гран-при Германии". Голландец уступил только Льюису Хэмилтону из "Мерседеса".

– Машина вела себя по-разному в различных секторах трассы. В какой-то момент почувствовал, что теряю мощность, – цитирует F1i Ферстаппена. – Становилось все жарче. Думаю, мы могли бы показать лучший результат, но в восьмом повороте я вышел слишком широко и потерял заднюю часть машины во время быстрой попытки. Все же вторым местом доволен. Приятно стартовать с первого ряда. В гонке все может случиться.