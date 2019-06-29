Макс Ферстаппен: "Всю сессию я жаловался на ветер, и он меня поймал"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен объяснил свою ошибку во время второй практики "Гран-при Австрии". Голландец считает, что ему помешал порыв ветра.

– Я хорошо чувствовал машину, к сожалению, сессия получилась короткой, – цитирует F1i Ферстаппена. – Всю сессию я жаловался на ветер, и он меня поймал.

Что касается бордюров, о которых все говорят, то они тут ужасны. Они просто мешают ездить. Если бы они были направлены по движению машины, то в результате касания ты просто терял бы время и ехал дальше. А при таком расположении ты просто ломаешь передние антикрылья.