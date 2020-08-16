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Макс Ферстаппен: «У «Ред Булла» сегодня просто не было скорости»

18:41

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при Испании». Гонщик занял второе место, расположившись между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.

— Хорошо, что нам удалось разделить «Мерседес», ведь сегодня у нас просто не было скорости, — цитирует Sky Sports Ферстаппена. — Доволен вторым местом. Главную роль сыграл старт, когда я опередил Валттери, после чего сосредоточился на своей гонке.

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