Макс Ферстаппен: «Трасса в Остине дает много возможностей для обгона»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен надеется на удачный результат «Гран-при США». Эта гонка станет для 22-летнего голландца сотой в карьере в «Формуле-1».

— Всегда приятно возвращаться в Остин, здесь классная трасса. И это будет моя сотая гонка в «Формуле-1», — цитирует GPToday Ферстаппена. — Это довольно интересная трасса. Здесь хорошо сочетаются разные по конфигурации отрезки. Надеюсь, что наша машина будет конкурентоспособной. В прошлом году гонка получилась интересной. Трасса дает много возможностей для обгона.