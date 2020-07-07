Макс Ферстаппен: «Теперь стать чемпионом будет гораздо сложнее»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не оценивает свои шансы на чемпионство как высокие. В первой гонке сезона-2020 голландец был вынужден сойти с дистанции из-за механических повреждений.

— Теперь будет сложнее достичь главной цели — чемпионства, — приводит GrandPx слова Ферстаппена. — Теперь будет гораздо сложнее. Конечно, сезон только начинается, но теперь нужно набирать еще больше очков. Поломки могут случиться всегда, но учитывая, что календарь стал короче, ситуация печальна. У нас была отличная возможность набрать хорошие очки, тем более, с учетом того, что происходило в гонке.