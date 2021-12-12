Макс Ферстаппен: «Теперь настало время праздновать»

Стюарды «Гран-при Абу-Даби» отклонили оба протеста «Мерседеса», в котором немецкая команда пыталась оспорить результаты гонки.

Таким образом, результаты гонки остались в силе и гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен сохранил чемпионский титул.

«Просто невероятно. Я начал гоняться с самых юных лет. И мы с отцом мечтали об этом дне.

Теперь настало время праздновать. Мы снова на вершине. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие, как и я», — написал голландец в Twitter.