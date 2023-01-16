«Это клоунада». Ферстаппен снялся с дистанции виртуального «Ле-Мана»

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен снялся с дистанции виртуального «Ле-Мана» и раскритиковал организаторов гонки за постоянные технические проблемы с серверами, сообщает Аutosport.

За семь часов до финиша виртуального суточного марафона Макс Ферстаппен лидировал в гонке. Однако из-за проблем с подключением Ферстаппен на какое-то время оказался вне игры, а после восстановления соединения опустился на 17-ю строчку с отставанием в полтора круга.

Через полтора часа у Ферстаппена вновь повторились проблемы с подключением, после которых Макс решил сняться с дистанции.

Они даже не контролируют собственную игру! Я уже третий раз вылетаю во время гонки. Это был последний раз, когда я участвовал в чем-то подобном. Какой вообще в этом смысл?

Честно говоря, все это похоже на шутку. Такое нельзя называть виртуальной гонкой — это клоунада. Именно поэтому я решил, что лучше сойти», — возмущался гонщик в социальных сетях.