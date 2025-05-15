Ферстаппен — о «Гран-при Эмилии-Романьи»: «Квалификация будет иметь решающее значение»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих ожиданиях от «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Здорово, что у нас был перерыв. На этой неделе я вернулся на базу и успел поработать на симуляторе. Сейчас команда делает все от нее зависящее, рассчитывая на прогресс. В Имоле очень олдскульная трасса, она техничная, мне нравится выступать здесь. Обгонять здесь довольно сложно, так что квалификация будет иметь решающее значение», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Гонка в Имоле станет 400-й в истории «Ред Булл». Этап состоится с 16 по 18 мая.

27-летний Ферстаппен занимает третье место в личном зачете пилотов с 99 очками. Лидирует гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (131), на второй позиции располагается его партнер по команде Ландо Норрис (115).