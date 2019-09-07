Макс Ферстаппен: «Росберг никогда не вызывал доверия»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен ответил на реплику чемпиона мира 2016 года Нико Росберга. После гонки в Бельгии немец заявил, что Ферстаппен стал прежним, то есть слишком агрессивным, поэтому столкнулся с Кими Райкконеном.

— Мне все равно, что Росберг говорит в своем подкасте, — цитирует F1i голландца. — Думаю, он становится новым Жаком Вильневом. Тот, кстати, уже не так плох. А Нико — новый такой же. Он просто хочет новых зрителей. В начале года он называл меня нарциссом, что уже было несколько на грани. Нико никогда не вызывал доверия, даже как пилот. Это его проблема. Ему нечего просить, он не может получить работу. Не знаю, что ему нужно. Больше зрителей? Денег? Тогда он должен был продолжать гоняться, чтобы зарабатывать намного больше.