Макс Ферстаппен: "Ред Булл" с каждой гонкой становится сильнее"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что команда становится сильнее с каждым "Гран-при". По его словам, бороться с "Мерседесом" тяжело, потому что он тоже прибавляет.

– Думаю, мы с каждой гонкой становимся сильнее, потому что продолжаем менять машину, делая ее быстрее, но соперники очень сильны. Они тоже продолжают прогрессировать. Поэтому нам нужно работать еще быстрее, – цитирует F1Today Ферстаппена. – Трудно предвидеть будущее и ставить какие-то конкретные цели. Ситуация может меняться от трассы к трассе. На некоторых мы быстрее. Лучше подождать и присмотреться, а не ставить цели. В конце сезона все увидим.