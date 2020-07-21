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Макс Ферстаппен: «Ред Булл» не столкнулся с проблемами из-за изменений в технических директивах FIA"

14:44

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал о влиянии изменений в технических директивах Международной автомобильной федерации (FIA) на мощность болида австрийской команды.

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что его команда столкнулась с проблемами из-за изменений, а также отметил, что это коснулось всех мотористов «Формулы-1».

— Нет, у «Ред Булла» такой проблемы нет, — цитирует RaceFans Ферстаппена. — Очевидно, что у нас больше мощности, чем в прошлом году. Все нормально, как и всегда.

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