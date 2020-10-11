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Макс Ферстаппен: «Ред Булл» начинает приближаться к «Мерседесу»

11:46
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о квалификации «Гран-при Айфеля».

— После пропущенной пятницы суббота получилась очень насыщенной, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Ферстаппена. — Квалификация прошла неплохо, большой плюс в том, что мы начинаем приближаться к «Мерседесу». В гонке будет еще холоднее, посмотрим, как себя поведут в таких условиях шины.

Гонка «Гран-при Айфеля» состоится сегодня, 11 октября, начало — в 15.00 (мск).

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