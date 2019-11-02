Макс Ферстаппен: «Разрыв между мной и Хэмилтоном меньше, чем кажется»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен доволен тем, как прошла пятничная практика «Гран-при США». Во вторых свободных заездах голландец был третьим, уступив лидировавшему Льюису Хэмилтону на «Мерседесе» 0,343 секунды.

— В целом день позитивный, скорость машины мне нравится, — цитирует Crash Ферстаппена. — Думаю, что этот разрыв не очень показателен, потому что на своем быстром круге Хэмилтон получил преимущество от слипстрима. Чистая разница в скорости куда меньше. Длинные отрезки только меня беспокоят. Но мы поработаем над ними. Хочу заметить, что трасса с каждым годом становится все более ухабистой. Хорошо, что это не на торможениях, но все равно нужно об этом задуматься. Некоторые ухабы приводят к отрыву колес от полотна.