Ферстаппен: «Предоставили Пересу возможность выбрать, и он решил поехать сзади. Таким был план на квалификацию»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как планировал помочь партнеру по команде Серхио Пересу в квалификации «Гран-при Абу-Даби».

«Перед уик-эндом мы предоставили Чеко возможность выбрать, и он решил поехать сзади. Таким был план на квалификацию.

Квалификация складывалась не совсем ровно. Но когда мы выехали на трассу, то смогли показать хорошие результаты, и это приятно. Также радует, что обе машины нашей команды завтра стартуют из первого ряда. Конечно, мы хотим выиграть гонку, но не менее важно, чтобы Серхио занял 2-е место в чемпионате.

В общем, мы в очень благоприятном положении перед стартом завтрашнего «Гран-при». Поскольку обе машины нашей команды начинают гонку из первого ряда, мы сможем делать всё, что только захотим», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.