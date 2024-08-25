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Ферстаппен: «По ходу всей квалификации «Ред Булл» немного не хватало темпа»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в квалификации на домашнем «Гран-при Нидерландов».

«Мы постараемся победить, но когда ты отстаешь более чем на три десятых в квалификации, думаю, нужно быть реалистом. Я просто постараюсь хорошо провести гонку. По ходу всей квалификации нам немного не хватало темпа. Я старался сделать все, что только мог. И я рад попаданию на первый ряд стартовой решетки», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Первое место в квалификации в Зандворте занял пилот «Макларен» Ландо Наррис. Третьим стал его напарник по команде Оскар Пиастри.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет в воскресенье, 25 августа. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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