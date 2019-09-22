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Макс Ферстаппен: «Появление машины безопасности все усложняло»

18:07
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался доволен гонкой «Гран-при Сингапура». Он финишировал третьим, уступив двум «Феррари» и опередив два «Мерседеса».

— Вся гонка прошла хорошо, — цитирует ВВС Ферстаппена. — Вначале все было медленно, пелотон двигался плотно. Потом я начал бороться с шинами. Пит-стоп сложился удачно, мне удалось опередить Хэмилтона, и нужно было следить за резиной. Появление машины безопасности все усложняло, потому что приходилось постоянно греть шины. Но здорово, что в итоге оказался на подиуме.

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