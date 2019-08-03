Макс Ферстаппен: "Поул – это как раз то, чего мне до сих пор не хватало"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, показавший лучший результат в квалификации "Гран-при Венгрии", отметил, что главная работа впереди. Для голландца это первая победа в квалификации в карьере.

– Невероятно! Поул – это как раз то, чего мне до сих пор не хватало, – цитирует Ферстаппена Sky Sports F1. – Как всегда, борьба была очень плотной, но нам удалось взять верх. Наша машина была быстра с самого начала уик-энда.

Главная гонка – еще впереди. Однако сегодня мы показали очень важный результат.