Макс Ферстаппен: «Попробуем улучшить баланс на квалификацию»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен отметил проблемы с балансом болида во время свободных практик на «Гран-при Венгрии».

«В первой тренировке у нас не все получилось, и жаль, что вторая тренировка прошла под дождем, -цитирует Ферстаппена Autosport. — Мы уже наметили некоторые изменения в настройках и могли бы уже оценить их эффективность. Вечером мы сможем изучить телеметрию и попробуем улучшить баланс на завтра.

Похоже, что такая погода будет преследовать нас все выходные. Пока нет смысла пытаться предсказать, как будет выглядеть расстановка сил, пройдено слишком мало кругов. У нашей машины есть сильные стороны, но чтобы догнать «Мерседес», нужно продолжать работу».

В сегодняшних тренировках Ферстаппен показал, соответственно, восьмой и седьмой результат.