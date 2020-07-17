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Макс Ферстаппен: «Попробуем улучшить баланс на квалификацию»

17 июля 2020, 19:44
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен отметил проблемы с балансом болида во время свободных практик на «Гран-при Венгрии».

«В первой тренировке у нас не все получилось, и жаль, что вторая тренировка прошла под дождем, -цитирует Ферстаппена Autosport. — Мы уже наметили некоторые изменения в настройках и могли бы уже оценить их эффективность. Вечером мы сможем изучить телеметрию и попробуем улучшить баланс на завтра.

Похоже, что такая погода будет преследовать нас все выходные. Пока нет смысла пытаться предсказать, как будет выглядеть расстановка сил, пройдено слишком мало кругов. У нашей машины есть сильные стороны, но чтобы догнать «Мерседес», нужно продолжать работу».

В сегодняшних тренировках Ферстаппен показал, соответственно, восьмой и седьмой результат.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/63558-maks-ferstappen-zhaluetsya-na-problemy-s-balansom

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