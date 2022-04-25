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Сегодня, 10:57

Ферстаппен получил премию Laureus как лучший спортсмен года, Левандовски получил награду за исключительные достижения

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан лучшим спортсменом 2021 года по версии спортивной премии Laureus. В прошлом году гонщик выиграл «Формулу-1».

Лучшей спортсменкой года признали ямайскую легкоатлетку Элейн Томпсон-Херу. На летней Олимпиаде-2020 в Токио она выиграла три золотые медали.

Премию Laureus Aсademy за исключительные достижения в спорте получил форвард «Баварии» и сборной Польша Роберт Левандовски.

Лучше командой по версии Laureus сборная Италии по футболу, которая в прошлом году выиграла чемпионат Европы-2020.

Премию Laureus в номинации прорыв года получила теннисистка Эмма Радукану, выигравшая в 2021 году Открытый чемпионат США. На эту награду также претендовал россиянин Даниил Медведев.

Источник: https://www.laureus.com/World-Sports-Awards/2022
Роберт Левандовски
Формула-1
Сборная Италии по футболу
Макс Ферстаппен
Эмма Радукану
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