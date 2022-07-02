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Сегодня, 15:06

Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Великобритании»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов «Гран-при Великобритании».

Гонщик проехал круг за 1 минуту и 27,901 секунды.

Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес (отставание +0,410 секунды), на третьей строчке — Шарль Леклер из «Феррари» (+0,447).

Полные результаты третьей практики «Гран-при Великобритании». Фото «Формула-1»
Полные результаты третьей практики «Гран-при Великобритании».
«Формула-1»

Сегодня, 2 июля состоится квалификация «Гран-при Великобритании», начало — в 17.00 (мск). Гонка пройдет завтра, 3 июля и также начнется в 17.00.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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