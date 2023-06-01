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Сегодня, 19:42

Ферстаппен: «Кажется, что мы и правда можем выиграть все гонки в сезоне — но это крайне маловероятно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах команды выиграть все гонки в нынешнем сезоне «Формулы-1».

Наилучший показатель по победам на «Гран-при» за год был у «Макларена» в 1988 году — тогда команда выиграла 15 из 16 гонок.

«В данный момент все действительно может выглядеть так, будто мы сможем выиграть все гонки в сезоне. Но это крайне маловероятно. Всегда есть непредвиденные обстоятельства, что-то может пойти не так, бывают сходы и так далее. Мы неизбежно еще будем попадать на трассы, где наша машина будет работать не оптимальным образом или что-то такое, тебе может не повезти в квалификации, ты можешь сам допустить ошибку.

В целом у вас может быть один-два года, которые будут выделяться — когда борьбу за победу будут вести две, а то и три команды. Но в целом, если оглянуться в прошлое — в 1980-е, 90-е, 2000-е, начало 2010-х и вплоть до 2020 года, мы почти всегда наблюдали доминирование одной команды над остальными», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, набрав 144 очка в 7 гонках. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 249 баллами.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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