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Сегодня, 21:35

Ферстаппен: «Мои эмоции сегодня похожи на американские горки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы на «Гран-при Бразилии».

«Мои эмоции сегодня были похожи на американские горки: в квалификации мне очень не повезло с красным флагом. Стартовав с 17-й позиции, я знал, что это будет очень сложная гонка. Мы держались подальше от проблем, делали правильные выводы, сохраняли спокойствие и пилотировали. Все это вместе. Невероятно. Выиграть здесь, находясь так далеко на задней решетке», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе время в гонке показал Эстебан Окон из «Альпин». Третьим стал напарник Окона Пьер Гасли.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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