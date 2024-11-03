Ферстаппен: «Мои эмоции сегодня похожи на американские горки»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы на «Гран-при Бразилии».

«Мои эмоции сегодня были похожи на американские горки: в квалификации мне очень не повезло с красным флагом. Стартовав с 17-й позиции, я знал, что это будет очень сложная гонка. Мы держались подальше от проблем, делали правильные выводы, сохраняли спокойствие и пилотировали. Все это вместе. Невероятно. Выиграть здесь, находясь так далеко на задней решетке», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе время в гонке показал Эстебан Окон из «Альпин». Третьим стал напарник Окона Пьер Гасли.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе.