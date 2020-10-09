Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал новость об уходе поставщика двигателей его команды — «Хонды» — из «Формулы-1» по окончании сезона-2021.

— «Хонда» приняла решение уже после того, как я подписал контракт, но там никогда и не заявляли о намерениях долго оставаться в «Формуле-1», так что стоило ожидать чего-то подобного, — приводит Racefans слова Ферстаппена. — Еще полтора года мы будем использовать движки «Хонды», а потом «Формула-1» перейдет на новый регламент. Я сосредоточен на том, чтобы пилотировать на максимуме сейчас. Что касается двигателя — надеюсь, в итоге он у нас будет и мне не придется двигать машину самому, как Фред Флинстоун в мультфильме.