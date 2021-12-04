Макс Ферстаппен об ошибке в квалификации: «Это было ужасно»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял третье место.

«Ошибка в последнем повороте? Это было ужасно, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. — Но в целом это была неплохая квалификация. Я знал, что у нас есть темп. Это мы показали на последнем круге. Я не знаю, что случилось.

Я заблокировал колеса и попробовал сохранить скорость, завершить круг, а дальше коснулся задними колесами и ... Третье место — это разочарование. Я знал, на каком круге я был. Но это показывает, что наш болид быстр. Посмотрим, что мы покажем в гонке

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял третье место.

«Ошибка в последнем повороте? Это было ужасно, - сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. - Но в целом это была неплохая квалификация. Я знал, что у нас есть темп. Это мы показали на последнем круге. Я не знаю, что случилось.

Я заблокировал колеса и попробовал сохранить скорость, завершить круг, а дальше коснулся задними колесами и … Третье место – это разочарование. Я знал, на каком круге я был. Но это показывает, что наш болид быстр. Посмотрим, что мы покажем в гонке».

На последнем круге Ферстаппен мог выйти на первое место, но допустил ошибку в последнем повороте и не смог завершить круг. В итоге победил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Вторым стал его напарник Валттери Боттас.

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На последнем круге Ферстаппен мог выйти на первое место, но допустил ошибку в последнем повороте и не смог завершить круг. В итоге победил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Вторым стал его напарник Валттери Боттас.