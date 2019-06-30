Макс Ферстаппен - об обгоне Леклера: "Если не разрешать такие вещи, то какой смысл в "Формуле-1"?"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен прокомментировал победу на "Гран-при Австрии". За два круга до конца гонки голландец обошел Шарля Леклера на "Феррари", стюарды сейчас изучают их контакт во время обгона.

- Ух ты. После старта я подумал, что гонка окончена, но мы продолжили давить, - цитирует BBC Ферстаппена. - После пит-стопа мы поймали темп, - цитирует BBC Ферстаппена. - Очень рад. Снова выиграть здесь.

Это тяжелая гонка. Если не позволять такие вещи, то какой вообще смысл в "Формуле-1"?