Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не видит необходимости в изменениях в составе боевых пилотов команды. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в австрийскую команду.

— На ток-шоу в понедельник мы сидели рядом с Себастьяном, я не хотел его как-то обидеть, так что сказал, что могу его представить в «Ред Булл», — цитирует официальный сайт «Формулы-1» Ферстаппена. — Тем не менее, сейчас команда довольна мной и Александром Албоном, и я сам доволен Алексом как напарником. Он — классный парень, ладит со всеми, что идет на пользу всей команде. Он быстр, хорошо понимает настройки машины, мы оба даем хорошую обратную связь при работе с болидом. Думаю, что у «Ред Булла» нет причин менять состав, Кристиан Хорнер и Хельмут Марко подтвердят вам мои слова. Впрочем, решение принимать не мне.