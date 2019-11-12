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Макс Ферстаппен: «Немного скучно видеть победы Хэмилтона»

13:45
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает доминирование Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» скучным для «Формулы-1». В этом году британец стал шестикратным чемпионом мира досрочно.

— Немного скучно видеть, как он побеждает, — цитирует AFP Ферстаппена. — Думаю, для спорта полезно, когда в борьбу вступают молодые ребята. Мы должны попытаться изменить все. Думаю, что мы на правильном пути вместе с командой. Сейчас по мощности двигателя мы близки к «Мерседесу», поэтому перспективы есть.

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