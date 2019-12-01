Макс Ферстаппен: «Не думаю, что я мог проехать лучше»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался доволен квалификацией «Гран-при Абу-Даби». Голландец показал третье время, но стартовать будет вторым из-за штрафа Валттери Боттаса.

— Конец круга в быстрой попытке был приличным. Думаю, вряд ли я мог проехать лучше, — цитирует Crash Ферстаппена. — Круг никогда не бывает идеальным, но все прошло хорошо. Я выжимал все до предела. Похоже, нам где-то не хватает сцепления с трассой. «Мерседес» всегда тут доминирует. Мы просто старались быть как можно ближе. К сожалению, в последнем секторе уступаем им многовато. Но в целом я рад быть третьим в квалификации и вторым на старте.