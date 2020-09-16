Макс Ферстаппен: «Не думаю, что нам удастся победить «Мерседес». Чемпионат окончен»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не верит в победу над «Мерседесом» в сезоне-2020.

— В Муджелло у нас возникла та же проблема, что и неделей ранее в Монце, — приводит F1i.com слова Ферстаппена. — Старт получился хорошим, но, когда я поехал с полным газом, вновь возникли проблемы. Я почувствовал это еще когда ехал на стартовую решетку. Ненормально, что такое происходит второй раз подряд, я уже устал от этого.

Надеюсь, в следующем году мы приблизимся к «Мерседесу». Не думаю, что нам удастся победить. Из-за коронавируса мы не можем внести много изменений в болид. Надеюсь, что регламент, который вступит в силу с 2022 года, станет новым началом. Мы по-прежнему хотим побеждать на каждом этапе, но этот чемпионат уже окончен.