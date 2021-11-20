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Макс Ферстаппен: «Нам просто не хватило темпа»

18:46
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Катара». Он занял второе место.

«Нам просто не хватало темпа против «Мерседеса», — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. -Нам снова было непросто. Мы видели по результатам Чеко (Переса — Прим. «СЭ»), что нам будет сложно, но завтра вся борьба будет впереди.

Мы никогда здесь не выступали сложно что-то предсказывать. Нам нужен хороший старт, а там посмотрим, что будет дальше. Потом подумаем, что будет в гонке завтра».

Первое место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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Евгений Петров все материалы автора
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