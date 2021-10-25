Макс Ферстаппен: «Мы выбрали агрессивную стратегию, но игра стоила свеч»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при США».

«Учитывая, как прошел старт, нам нужно было что-то менять, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — Мы выбрали агрессивную стратегию, но игра стоила свеч. Счастлив, что мне удалось победить.

Я очень благодарен болельщикам. Приятно находиться здесь. Мы рады вернуться после того, как пропустили прошлый год».

Вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции Еще один представитель «Ред Булла» Серхио Перес.