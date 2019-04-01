Макс Ферстаппен: "Мы не заслуживали подиума в Бахрейне"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен - о выступлении на "Гран-при Бахрейна". Он занял четвертое место, а победил представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
- Конечно, если бы не машина безопасности в конце гонки, я бы обогнал Шарля (Леклера), – цитирует Ферстаппена Autosport. – Но я совершенно не расстроен, поскольку с учетом нашей сегодняшней скорости мы просто не заслуживали подиума. Наша машина оказалась очень чувствительной к ветрам, и у меня то и дело возникала избыточная поворачиваемость, что затрудняло пилотирование. С балансом шасси были очень серьезные проблемы.
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https://autosport.com.ru/f1/55746-maks-ferstappen-my-ne-zasluzhivali-podiuma-v-bahreyne
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