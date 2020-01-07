Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал продление контракта с командой. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

— Я очень рад, что подписал новый договор, — цитирует официальный сайт «Ред Булла» Ферстаппена. — «Ред Булл» поверил в меня и дал возможность стартовать в «Формуле-1», за что я всегда был благодарен команде. С годами я все плотнее срастался с командой. Мне очень легко работать с этими людьми. Прогресс, которого мы вместе с «Хондой» достигли за последний год, дает мне еще большую мотивацию и веру в то, что мы можем вместе победить. Я уважаю работу «Ред Булла» и «Хонды». Мы все делаем все, чтобы добиться успеха. Моя цель — борьба за чемпионство с «Ред Буллом».