Макс Ферстаппен: "Мой разворот на 360 градусов - это даже было весело"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил радость по поводу победы в гонке "Гран-при Германии". Голландец стартовал вторым и смог отыграть в дождевых условиях потерянные на старте позиции.

– Было удивительно победить. Это сложно, – цитирует F1i Ферстаппена. – Важно было не совершать ошибок. И с этой точки зрения я доволен. Да, у меня был один разворот на 360 градусов. Но все обошлось, это даже было весело. Мы смогли правильно реагировать на изменения погоды. Когда же я вырвался вперед, мне удалось оторваться. До этого я застревал позади Боттаса. Когда трасса стала чистой, я спокойно пилотировал, не нужно было сильно атаковать. И все закончилось хорошо.