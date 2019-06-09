Макс Ферстаппен: "Мне просто не повезло"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен посетовал на невезение в квалификации "Гран-при Канады". Голландец не смог пройти в третий сегмент, поскольку когда он совершал быструю попытку на мягком типе резины, случилась авария у Кевина Магнуссена, из-за чего квалификацию приостановили.

– Был красный флаг – с этим ничего не поделать, – цитирует Sky Sports Ферстаппена. – Мы пытались выйти в третий сегмент на среднем типе резины, но не получилось. Трафик тоже помешал. Поэтому перешли на мягкие шины. У меня была только одна попытка. Поэтому это чистое невезение, что кто-то врезался в стену. Не сомневаюсь, что был бы в третьем сегменте, если бы завершил круг. Но мы можем теперь выбрать любой тип резины. Это положительный фактор. Мне придется прорываться, так что позицию оптимальной не назовешь. У нас нет скорости "Феррари" и "Мерседеса", но надеюсь, что мы будем близки.