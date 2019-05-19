Макс Ферстаппен: "Мерседес" останется фаворитом и в Монако"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен рассчитывает побороться за высокие места на "Гран-при Монако". По его словам, "Мерседес" останется фаворитом.

– Было приятно вернуться на подиум в Барселоне, – цитирует F1i Ферстаппена. – В Монако будет немного сумасшедший уик-энд, но мне такое нравится. Я еще там не добивался успеха, поэтому сосредоточусь на нем. Это самая престижная трасса в мире. Но "Мерседес" будет фаворитом. Это было видно по последнему сектору трассы в Барселоне. Не думаю, что мы в Монако будем такими же сильными, как в прошлом году. Но я буду готов использовать любую возможность.