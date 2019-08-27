Макс Ферстаппен: «Меня волнует только первое место»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его не интересует борьба за второе место. Он хочет стать чемпионом.

— Награждение меня волнует не больше, чем в прошлом году, даже если я стану вторым, — цитирует Ферстаппена Motorsport.com. — Для меня все дело только в первом месте. Когда я буду оглядываться на карьеру через 20 лет, то не буду гордиться званием вице-чемпиона. Что в нем хорошего? Да, ты второй, но меня волнует только первое место. Может, другие люди думают иначе, но для меня в счет идут только победы.

Ферстаппен занимает третье место в чемпионате, имея в активе 188 очков. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 250 очков. Голландец не верит в свои шансы на чемпионство.

— Это почти невозможно. Для этого надо, чтобы Хэмилтону сильно не везло.