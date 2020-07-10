Макс Ферстаппен: «Машина работает гораздо лучше, чем на прошлой неделе»
10 июля 2020, 20:40
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных свободных практик на «Гран-при Штирии». Во втором заезде он показал лучшее время.
«Начало уик-энда складывается для нас гораздо лучше, чем неделю назад, — цитирует Ферстаппена Autosport. — Благодаря большему количеству данных мы подобрали оптимальные настройки. Теперь машина работает намного лучше. Посмотрим, сможем ли мы побороться за победу в гонке и все ли обновления сработают».
Если в субботу из-за дождя не состоится квалификация, то в гонке с поула будет стартовать именно Ферстаппен.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/63372-maks-ferstappen-mashina-rabotaet-gorazdo-luchshe-chem-na-proshloy-nedele
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