Макс Ферстаппен: "Лучше учиться на ошибках в "Формуле-1", чем в младших сериях"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что лучше учиться на своих ошибках в "Формуле-1", чем допускать огрехи в младших сериях. По его словам, ошибки в других сериях могут помешать продвинуться в "Формулу-1".

– У меня до "Формулы-1" был только один год в "Формуле-3", поэтому, конечно, я допускал какие-то ошибки в элитной серии, – цитирует Racer Ферстаппена. – Возможно, другие их же совершали в младших сериях. Но я считаю, что это даже хорошо. Лучше выступать на высшем уровне и совершать ошибки, учась на них, а не соревноваться в младших сериях, ошибки в которых могут стоить карьеры в "Формуле-1". Из-за них вас могут просто не пригласить в нее.