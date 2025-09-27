Ферстаппен — о 3-м месте в квалификации GT3 на «Нордшляйфе»: «На последнем круге попал в слишком плотный трафик»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации GT3 на «Нордшляйфе».

«На промежуточных шинах все прошло очень хорошо, машина работала превосходно. Но после перехода на слики обнаружилась проблема. Здесь непросто точно рассчитать время. На последнем круге я попал в слишком плотный трафик, что лишило возможности показать хороший круг. Но все идет действительно хорошо. Шины в хорошем состоянии, поэтому я считаю, что в обычной гонке всего можно добиться», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

27-летний нидерландец, выступающий за рулем «Феррари 296», уступил обладателю поула 3,069 секунды. Основная 4-часовая гонка начнется в 13.00 по московскому времени. Напарником Ферстаппена по экипажу станет британец Крис Лулхэм.

Ранее гонщик «Формулы-1» принял участие в гонках на «Порше Кайман» в NLS и получил специальную лицензию, которая позволяет ему соревноваться в классе GT3.