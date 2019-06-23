Макс Ферстаппен: "Когда у тебя машина, как у Хэмилтона, то можно ехать и на 90 процентов от максимума"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не согласен с гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном, который заявил, что современными болидами "Формулы-1" легко управлять. По мнению британца, сейчас физические нагрузки на гонщиков не так сильны, как в прошлом.

– По-моему, это чушь, – цитирует F1i Ферстаппена. – Сейчас машины намного быстрее, чем в предыдущие годы. Не понимаю, о чем тут рассуждать. Грожан сравнивал с картингом "Формулу-1". В картинге задействованы совсем другие группы мышц. Если сейчас сесть в машину из картинга, то за 20-30 кругов я устану. Но в 15 лет я мог в день проехать 300 кругов без проблем. Значит ли это, что я слабее, чем в 15 лет? Нет, конечно. Просто используются разные мышцы.

Нет смысла проводить такие сравнения. А когда у тебя такая хорошая машина, как у Хэмилтона, то можно ехать и на 90 процентов от максимума.