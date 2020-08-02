Макс Ферстаппен: «Хюлькенберг заслуживает места в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о гонщике Нико Хюлькенберге.

Немец выступал в «Формуле-1» с 2010 по 2019 год, однако оказался без контракта на сезон-2020. Несмотря на это, он получил шанс выступить в 2020 году в качестве боевого пилота «Рейсинг Пойнт» в связи с тем, что основной гонщик команды, Серхио Перес, заразился коронавирусом.

— Нико счастлив быть здесь, и он должен быть здесь, потому что на мой взгляд он заслуживает места в «Формуле-1», — цитирует RaceFans Ферстаппена. — Видел, что после первой практики в пятницу его шея была наклонена в сторону. У него она довольно длинная, что не очень удобно в «Формуле-1». Когда он выступал до этого, мы говорили на эту тему, шея доставляла ему неудобство. Можно долго готовиться, тренироваться, но, оказавшись в болиде, все равно будешь испытывать дискомфорт с этими нагрузками. Шея будет болеть все равно. Уверен на сто процентов, что Хюлькенберг почувствовал это, когда проснулся утром в субботу.

Гонка «Гран-при Великобритании» состоится сегодня, 2 августа, начало — в 16.00 по московскому времени.