Макс Ферстаппен: «Хорошо, что я не перешел в «Феррари»

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о проблемах в «Феррари».

— Повезло, что я не перешел в «Феррари», — цитирует GPBlog Ферстаппена. — Нет, на самом деле, это шутка, на самом деле мы никогда не были близки к тому, чтобы подписать контракт. Для «Формулы-1» не очень хорошо, что сейчас «Феррари» так далеко позади. Тем не менее, в Маранелло работают отличные специалисты. Уверен, в скором времени они добьются прогресса. Если говорить о «Ред Булле», то нашей главной задачей сейчас является сокращение отставания от «Мерседес». У нас хорошие шансы добиться успеха.